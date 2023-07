Vídeo: Incêndio atinge estação ferroviária em Betim

432

Um incêndio atingiu, nesta quinta-feira (27/7), a Estação Ferroviária Imbiruçu, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Chamas atingiram madeiras e pneus que eram armazenados no local (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), três viaturas e dez militares realizaram o combate às chamas. Apesar da fumaça tóxica que era emitida do incêndio, devido aos materiais que queimavam, nenhuma pessoa foi removida de sua residência.

Incêndio começou por volta das 13h (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Empresa se posiciona

"A VLI informa a ocorrência de incêndio, por volta das 13h30, no pátio de apoio à estação ferroviária de Embiruçu, no município de Betim, em Minas Gerais. A empresa acionou o Corpo de Bombeiros e retirou imediatamente os vagões que estavam no local. Não houve vítimas e o fogo, que alcançou somente os dormentes da linha, foi prontamente controlado. A VLI está apurando as causas do incidente."