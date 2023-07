Minas: previsão de chuva nesta quinta

432

Há possibilidade de chuva para parte do estado mineiro nesta quinta (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (27/7) a previsão meteorológica indica que a parte leste do estado mineiro poderá ter chuva isolada com céu parcialmente nublado.





A Zona da Mata também terá céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida, mas sem previsão de chuva. As demais regiões é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Índices críticos de umidade são esperados à tarde no Centro-Norte, Oeste e Sudoeste mineiro.

Temperaturas mínimas e máximas

RMBH: 12°C / 31°C





Noroeste: 14°C / 33°C





Norte: 12°C / 34°C





Jequitinhonha: 12°C / 32°C





Rio Doce/Mucuri: 14°C / 30°C





Zona da Mata: 13°C / 30°C





Sul de Minas: 6°C / 30°C





Triângulo Mineiro: 11°C / 33°C





Central: 12°C / 30°C

Oeste: 10°C / 30°C