Imagem de Santana retorna para visita a comunidade em Lagoa Santa

Imagem de Santana esteve na comunidade de Fazenda do Fidalgo, pela última vez, em 2019 (foto: MARTA MACHADO SOARES/DIVULGAÇÃO) Alegria, emoção e profunda demonstração de fé em um dia especial – e uma noite mais ainda – para os moradores da comunidade Fazenda do Fidalgo, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH. Nesta quarta-feira (26) dedicada a Santa Ana ou Santana, mãe da Virgem Maria e avó do Menino Jesus, devotos participam de missa, iniciada às 19h, e da acolhida à imagem barroca da padroeira. Por falta de segurança no singelo na Capela de Santana, a peça sacra fica sob guarda da Arquidiocese de BH, na capital. Os festejos irão até domingo (30/7).

"A Capela de Santana ainda não oferece a segurança necessária ao bem espiritual e cultural”, informa o padre Luís Gustavo de Oliveira, titular da Paróquia São Paulo Missionário. "Nos dias em que a imagem estiver aqui, ficará em local seguro. É uma alegria muita grande receber a imagem da nossa padroeira, mesmo que por poucos dias", disse o padre. Com 60 centímetros de altura, a escultura em madeira policromada ficará em local seguro, até o final das comemorações.





História





Erguido em 1745, o singelo templo é um dos bens de grande importância histórica e cultural para a região, merecendo tombamento municipal em 2008 e sempre de laços fortalecidos com a comunidade. "São muitas passagens de nossa história nesta região", diz Marta Machado Soares, citando alguns fatos da história mineira ocorridos ali. Entre eles, o assassinato de dom Rodrigo Castelo Branco, então administrador geral das minas, nomeado pelo governo português no final da década de 1670. O assassinato, em 1682, foi atribuído ao bandeirante paulista Manuel de Borba Gato (1649-1718)





Ainda conforme as pesquisas, a tradicional festa de Santana era realizada no local desde meados do século 18. Nesse dias de comemoração, estão presentes grupos de congados e violeiros.

Segurança

Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), foi instituído, para segurança dos bens tombados de Minas Gerais, o programa Minas para Sempre. Ele contempla contempla 57 bens do estado, e teve início efetivo em setembro/2021, com duração de 36 meses.