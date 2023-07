Acidentes causam lentidão no trânsito no Anel Rodoviário

O motorista que está voltando para casa no início da noite desta quarta-feira (26/7) tem que ficar atento. Isso porque o fluxo de carros no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, está intenso em dois pontos distintos da rodovia. Um dos congestionamentos é na altura do Bairro Olhos D’Agua, na Região Oeste da capital. O outro ponto é próximo à Avenida Cristiano Machado, na Região Noroeste da capital.

Conforme a Via-040, concessionária que administra o trecho da BR-040, o fluxo intenso de carros se deve ao fato de uma carreta, que tombou no início da manhã, ainda interditar uma das pistas da rodovia. A previsão é que o veículo seja removido ao longo da noite.

O caminhão carregado com placas de ferro tombou e bateu em uma estrutura metálica com placas de sinalização na altura do KM 542, no sentido Vitória. Apesar de o acidente ter acontecido por volta das 7h, ainda há reflexo no trânsito quase 12 horas depois.