Bolsonaro confirma presença na Marcha para Jesus de Uberaba

O vereador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Pastor Eloisio dos Santos (PTB), publicou em suas redes sociais que, na tarde desta segunda-feira (24/7), durante reunião em Brasília (DF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou que irá participar da Marcha para Jesus de Uberaba deste ano. O evento evangélico acontecerá no dia 16 de setembro.

“A informação foi confirmada oficialmente na tarde desta segunda-feira pela comissão organizadora do evento”, reforçou o vereador , que é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento no Estado de Minas Gerais, cujo presidente nacional é o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL). “Michelle Bolsonaro também deve confirmar sua presença nos próximos dias”, complementou o vereador.