Homem morre em capotamento perto de Itapecerica

Homem capotou o Santana e foi parar fora da estrada (foto: PMRv)

A falta de atenção, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), teria sido a causa de um acidente que causou a morte do motorista de um VW Santana, A. T. S., de 68 anos.





O acidente foi no quilômetro 52 da rodovia MG-260, próximo a Itapecerica, no centro-oeste do estado, na noite de terça-feira (25/7).

Segundo o relatório dos patrulheiros, ao capotar, o veículo saiu da pista. O corpo do motorista ficou preso nas ferragens e teve de ser desencarcerado pelos soldados do Corpo de Bombeiros.

O corpo foi encaminhado para uma funerária de Itapecerica, enquanto que o veículo foi para o pátio da Delegacia de Trânsito da cidade.