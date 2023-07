Exposição Nacional do Mangalarga Marchador segue no Expominas até sábado

432

Com 13 dias de duração, os cavalos são submetidos a provas e julgamentos, que os interessados podem assistir e acompanhar (foto: Repodução/Fernando Ulhoa) Belo Horizonte recebe a 40ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga até este sábado (29/7). O evento é considerado a maior mostra com animais de uma mesma raça da América Latina e acontece no Parque Bolivar de Andrade (Parque de Exposições da Gameleira), na Região Oeste.





As crianças também vão se divertir na Nacional do Mangalarga, com diversos atrativos na Arena Kids, como minitobogã, ‘Espaço Artes’ com mesinha, materiais de colorir e pintar, brinquedos pedagógicos, casinha pula-pula, minicama elástica, piscina de bolinhas e muro para escalada. Os pequenos ainda podem interagir com os animais na minifazenda, que tem minibois, pôneis, ovelhas, cabras e outros animais.

A Boutique do Marchador estará presente durante todo o evento, com produtos oficiais da marca. A mostra conta também com o Espaço Chalezinho, fraldário, banco 24 horas e drogaria.



