Homens que roubaram 44 celulares em MG são condenados a 14 anos de prisão

Grupo que furtava celulares no Centro-Oeste de Minas é condenado a prisão

A Justiça condenou três homens que roubaram 44 aparelhos celulares de uma loja em Pitangui, no Centro-Oeste de Minas, a uma pena que varia de 12 a 14 anos de prisão entre eles.





Caso e histórico de roubos

O fato aconteceu em 24 de agosto de 2021, quando dois dos réus entraram armados na loja e anunciaram o assalto. Em seguida, amarraram as mãos das funcionárias com fios de nylon e as prenderam em um cômodo da loja, ameaçando-as de morte caso acionasse o botão do pânico, enquanto uma delas era obrigada a pegar os aparelhos para eles. No final, fugiram no carro de um terceiro cúmplice.

As investigações mostraram que os réus também são acusados por crimes similares nas cidades de São Gonçalo do Pará, Papagaios e Pompéu, localizados, respectivamente, na Região Centro-Oeste, Grande BH e Central.

Além disso, um deles se apresentava como consultor da operadora de celulares, o que evidencia que possuía informações privilegiadas sobre o funcionamento das lojas, conforme narrado na denúncia do MPMG.





No total, foram 22 ocorrências em três anos, apenas no município de Pitangui, com sete roubos em 2021, quatro no ano passado e 11 roubos em 2023.