Idosa morre atropelada por homem embriagado em Ipatinga; veja vídeo

Momento em que o carro atropela a vítima (foto: Foto: Reprodução/Plantão Policial)

O motorista disse aos policiais que não viu a idosa, pois ela teria atravessado a avenida de repente no momento em que ele passava. Com sinais de embriaguez, os policiais realizaram o exame do bafômetro, que constatou 0,80 mg/l de álcool, o que representa o triplo do mínimo permitido pela lei. No local do acidente, a Polícia Civil (PCMG) realizou o trabalho de perícia e se deparou com o carro com o para-brisa e farol esquerdo quebrados, além do capô amassado.