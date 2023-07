Pedestre é atropelado duas vezes e morre na BR-381, em Betim

432

Pedestre é atropelado duas vezes seguidas ao tentar atravessar a BR-381, em Betim, na Grande BH (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu depois de ser atropelado duas vezes, por uma moto e um carro, ao tentar atravessar a BR-381, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (22/7).O acidente aconteceu na altura do km 482,5, sentido São Paulo. De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, um motociclista seguia pela faixa de rolamento, quando se deparou com o pedestre. Sem conseguir parar a tempo, ele atingiu a vítima, que foi arremessada para a outra faixa da via.Caído, o homem foi atingido novamente, desta vez por um carro, modelo Celta, que vinha logo atrás do motociclista e também não conseguiu evitar o atropelamento. O corpo da vítima ficou preso embaixo do veículo e foi retirado por funcionários da concessionária.Ele foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Betim.