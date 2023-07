Motorista e passageiros abandonam carro depois de acidente

432

Carro ficou destruído e foi abandonado após acidente no Sul de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um carro bateu de frente no muro de uma casa na madrugada deste domingo (23/7), em Guaxupé, no Sul de Minas. Motorista e outros dois passageiros abandonaram o veículo logo após o acidente e ainda não foram identificados.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h30 para atender as vítimas, no bairro Parque dos Municípios. Segundo testemunhas, os ocupantes conseguiram sair do veículo e fugiram rapidamente do local.A batida foi tão forte que a frente do carro foi destruída. O muro e a lixeira da residência também tiveram danos. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas foi dispensada por não haver feridos.