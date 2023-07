Médico acusado de abusar de ao menos 11 pacientes em Minas é preso em SP

432

O médico Hudson Almeida segue em São Paulo até a finalização da ocorrência e deve ser transferido para Minas Gerais, onde vai ficar preso (foto: MPMG/Divulgação)



Ele é acusado de cometer abusos sexuais contra ao menos 11 mulheres durante atendimentos em seu consultório em Alfenas, no Sul de Minas. Ele foi encontrado escondido no apartamento de sua filha, em um bairro nobre da Zona Sul da capital paulista. Foi preso em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (21/7), o cirurgiao plastico Hudson Almeida, de 56 anos.Ele é acusado de cometer abusos sexuais contra ao menos 11 mulheres durante atendimentos em seu consultório em Alfenas, no Sul de Minas. Ele foi encontrado escondido no apartamento de sua filha, em um bairro nobre da Zona Sul da capital paulista.





Ele estava foragido da Justiça desde 15 de abril, quando o inquérito da Policia Civil foi concluído e ele indiciado.





O medico foi preso pela Polícia Militar mineira em operação conjunta com a PM paulista. Os militares abordaram a filha de Hudson na porta do prédio. Ela autorizou a entrada dos agentes, que prenderam o cirurgião. Ele deixou a barba crescer para enganar os policiais



Ele segue em São Paulo até a finalização da ocorrência e deve ser transferido para Minas Gerais, onde vai ficar preso.





Relembre o caso





As investigações começaram em agosto de 2022, quando uma das vítimas procurou a polícia, relatando o abuso ocorrido durante consulta médica. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar para que fossem coletados vestígios e a realização de exames clínicos e ginecológicos, além de serem ministrados contraceptivos de emergência e profilaxias para doenças sexualmente transmissíveis.





No material coletado nos exames foram encontrados vestígios do DNA do médico no corpo da vítima, reforçando as suspeitas contra o investigado.





A partir desses resultados, que comprovaram os abusos, a delegada responsável pelo caso solicitou ao Poder Judiciário mandados de busca e apreensão na residência do investigado e também na clínica particular dele, que foram concedidos e cumpridos, sendo arrecadados elementos de prova para a conclusão das investigações.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual



A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.

Como denunciar violência contra mulheres?