Cirurgião plástico é indiciado por violação sexual contra paciente

Em 2021, o médico também foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude (foto: PCMG/Divulgação)

Um cirurgião plástico, de 53 anos, foi indiciado pela Polícia Civil por violação sexual mediante fraude cometido contra uma paciente, de 33 anos, na cidade de Alfenas, Sul do estado.

Com base em provas reunidas durante as investigações, a Polícia Civil requereu a prisão preventiva do indiciado, que foi concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas o médico não foi encontrado e é considerado foragido.

A polícia também encaminhou ao Conselho Regional de Medicina (CRM) cópia da investigação, com pedido de apuração administrativa e perda do registro profissional do indiciado.

Histórico

O médico, que também é professor universitário, também foi indiciado pela PC em 2021 por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Os processos relacionados ao suspeito estão sob segredo de Justiça.

Entenda o crime

A violação sexual mediante fraude, conhecido também como estelionato sexual, acontece quando o criminoso não usa de violência ou grave ameaça para abusar da vítima e, sim, de meios capazes de levar a vítima a erro ou mantê-la em erro.

Ou seja, o suspeito usa a fraude, artifícios ou qualquer outro meio que dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, a fim de abusar sexualmente dela, já que, pela circunstância do momento, a vítima não é capaz de manifestar livremente sua vontade.

Denuncie

A Polícia Civil orienta que quem tiver informação sobre o foragido deve entrar em contato com a PCMG ou com o Ministério Público, pelo 197 ou pelo Disque Denúncia 181. O anonimato do denunciante é garantido.