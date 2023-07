Ladrão pede moto por aplicativo para furtar carro em BH

432

Suspeito teria arrombado carro na Pampulha, em BH, e rastreador de tablet ajudou polícia na prisão (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um homem, de 22 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira (20/7), no bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte, suspeito de arrombar um carro e furtar objetos dentro do veículo, que estava estacionado na Região da Pampulha. À polícia, o suspeito admitiu ter pedido uma moto por aplicativo para cometer o crime.Quase 7 km separavam o local da prisão do local do crime, mas foi um dos produtos roubados que ajudou a polícia a chegar ao suspeito. À tarde, a vítima estacionou o carro, modelo Voyage, na rua Monteiro Lobato, no bairro Ouro Preto, Região da Pampulha. Quando retornou ao local, se deparou com o vidro traseiro quebrado e percebeu a falta de duas mochilas, com pertences pessoais.Entre os objetos, estava um tablet, que tem dispositivo de rastreamento. A localização do dispositivo levou a polícia até a casa de um homem de 27 anos, no Morro da Vaca, no bairro Conjunto Jardim Filadélfia, Região Noroeste. No local, além do tablet, os militares encontraram uma grande quantidade de drogas, entre maconha, pinos de cocaína e crack, além de balanças de precisão, facas, celulares, entre outros.O homem confessou ter comprado o tablet nas mãos de um conhecido e entregou o endereço do jovem de 22, que foi localizado em um salão de beleza no bairro Glória, também na Região Noroeste. Aos policiais, ele confessou ter arrombado o carro e entregou as mochilas da vítima.Em seu depoimento, o rapaz também confessa ter pedido uma moto por aplicativo rumo ao bairro Ouro Preto já na intenção de cometer algum furto. No local, ele viu o veículo da vítima com as mochilas no banco traseiro, usou uma peça automotiva para quebrar o vidro e furtou as mochilas.Ele descartou os documentos da vítima na fuga pelo Anel Rodoviário. Em seguida, foi até a casa do homem de 27 anos para vender os produtos roubados. Ambos foram presos por crimes de furto, receptação e tráfico de drogas.