BH pede que homem que pichou Cristo Redentor do Barreiro seja condenado

Homem de 23 anos foi preso na madrugada do dia 8 de julho, por equipes da Guarda Municipal (foto: Reprodução / Redes Sociais )

A Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte (PGMBH) ajuizou nesta quinta-feira (20/7) uma Ação Civil Pública requerendo a condenação do autor de pichação na estátua do Cristo Redentor, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro. O homem de 23 anos foi preso na madrugada do dia 8 de julho por equipes da Guarda Municipal. Equipes da administração municipal já fizeram a limpeza do local.