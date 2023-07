Adolescente de 12 anos acerta tiro de carabina na cabeça do irmão, de 13

432

Carabina calibre 33 com um cartucho deflagrado e um pote com 16 munições calibre 22 foram apreendidas pela PM de Santa Juliana (foto: PMMG/Divulgação)

Um adolescente de 12 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (19/7), após dar um tiro de carabina na cabeça de seu irmão, de 13. O fato aconteceu numa fazenda do pequeno município de cerca de 15 mil habitantes.



A vítima está internada em estado grave no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, cidade a cerca de 90 km de distância.



O dono da arma, o padrasto dos adolescentes, de 46 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo. O tiro, segundo a polícia, teria sido disparado de forma acidental



Ainda de acordo com registro policial, a vítima foi levada à unidade de saúde pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros com um ferimento grave na região frontal do crânio.



O adolescente de 12 anos, que foi detido sob suspeita de lesão corporal, contou que tudo começou quando eles ouviram um barulho do lado de fora da casa deles.



Em seguida, o jovem relatou aos militares que pegou a arma de fogo, que estava guardada, e, acidentalmente, colocou o dedo no gatilho.



A carabina calibre 33 com um cartucho deflagrado e um pote com 16 munições calibre 22 foram apreendidas pela PM.



Tiro, susto e desespero



O padrasto da vítima relatou aos policiais que, logo após o tiro, ele correu para dentro da casa e encontrou o adolescente caído ao chão e a esposa em desespero.

O Estado de Minas questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se a perícia técnica da PC de Santa Juliana esteve no local, se o inquérito policial do caso foi instaurado, bem como qual seria a linha de investigação do caso, mas ainda aguarda resposta.