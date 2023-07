Adolescente de 16 anos é suspeito de participar de sequestro

432

Adolescente e outros dois suspeitos fizeram reféns em sítio de Esmeraldas, na Grande BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um adolescente de 16 anos trocou tiros com a polícia e foi apreendido nessa quinta-feira (20/7). Ele é suspeito de participar do sequestro de dois homens, de 31 e 51, rendidos em um sítio no Bairro Manga, próximo a BR-040, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo ajudante de um caseiro, que presenciou o momento em que três pessoas invadiram o sítio e renderam as vítimas. Ele estava limpando o telhado e conseguiu fugir para pedir ajuda.Ao chegar no local, os militares foram recebidos com disparos, enquanto os criminosos mantinham as vítimas reféns. Houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Dois suspeitos conseguiram escapar, enquanto o adolescente foi apreendido.Os militares encontraram as vítimas amarradas. Um dos homens apresentava um corte na região da cabeça, depois de ter entrado em luta corporal com os criminosos. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o adolescente até a Delegacia de Polícia Civil. Ele confessou o crime, e disse que o grupo pretendia assaltar o sítio para pagar uma dívida de drogas.Os outros dois suspeitos seguem foragidos.