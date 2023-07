Roubo de carro seguido de perseguição na Via Expressa termina em morte

432

PM foi acionada e encontrou o carro em alta velocidade na avenida (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.) Um roubo de carro seguido de perseguição pela Via Expressa terminou com uma pessoa morta e outra ferida em Betim, na Região Metropolitana de BH. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (14/7) e ambas as vítimas estavam envolvidas no assalto.





Segundo o boletim de ocorrência, um homem registrou que teve o carro roubado na porta de casa. Ele estacionou o veículo, modelo VW Up, vermelho, e foi abordado por um casal armado. A mulher apontou uma arma para motorista, enquanto o homem entrava no carro.









Mesmo assim, o Up não parou e um reforço policial foi pedido. Em um momento, o homem que estava ao volante tentou fugir pelo canteiro central, mas bateu na traseira de um caminhão parado no semáforo.





Ainda segundo o B.O, os policiais se aproximaram e viram que o homem estava com uma arma na mão e fizeram disparos, evitando que ele ferisse a equipe ou outras pessoas que estavam na avenida.





Os dois ocupantes do carro foram socorridos e levados para o Hospital de Betim, onde o homem morreu. A mulher, que se machucou no acidente, precisou ser operada.

No carro roubado, foram encontradas duas armas, uma réplica e outra verdadeira, que estava no assoalho, com cinco cápsulas usadas e uma intacta. Além de dois pinos semelhantes à cocaína.





Durante a perseguição, uma pessoa ligou para a polícia e registrou ter o carro atingido por três disparos, enquanto um Up vermelho tentava 'cortá-lo', com ultrapassagens, na Via Expressa.





A vítima tinha ficha criminal por consumo de drogas, tráfico e receptação.





O carro foi removido para o pátio do Detran e a ocorrência encerrada na Central Estadual do Plantão Digital.