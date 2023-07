Presos dois homens que trocaram tiros com a Polícia Militar

432

O fim de semana foi conturbado, com a população sofrendo com a falta de segurança (foto: Redes sociais)

Presos em Campo Belo, no Centro-Oeste do estado, dois homens, de 22 e 32 anos, suspeitos de efetuar disparos contra uma viatura da Polícia Militar, na última sexta-feira (7/7).

A troca de tiros ocorreu no Bairro Cantão. Segundo informações da Polícia Civil, a viatura da PM fazia o patrulhamento da área, quando foram alvejados, sem, contudo, serem feridos. Os policiais reagiram e também atiraram.

Um dos suspeitos de atirar foi preso. A partir dessa prisão, a Polícia Civil conseguiu identificar o outro suspeito, que também acabou preso.





Foram realizadas buscas nas casas dos dois, onde foram encontradas drogas. No inquérito, os dois são indiciados pelos crimes de homicídio tentado contra os militares e por tráfico de drogas.

O fim de semana foi bastante agitado em Campo Belo. Mais duas ocorrências, de tiroteios foram registradas no último sábado. A primeira, no Bairro Residencial, onde cinco homens armados com garruchas e espingardas invadiram uma casa em busca de um homem. Fizeram cerca de 30 disparos, no entanto, ninguém se feriu.

No Bairro Feira, houve uma troca de tiros em frente a um depósito de bebidas. Vários refrigeradores foram atingidos. Ninguém se feriu. Os atiradores fugiram em três carros, sendo um deles reconhecido como envolvido na ocorrência anterior.