Acidente deixa três adultos e uma criança feridos

Batida entre carro e moto deixou quatro pessoas feridas na Região Central de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Três adultos e uma criança ficaram feridos em um acidente na rodovia AMG-1725, próximo ao trevo de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. O caso aconteceu na tarde deste sábado (1/7).Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolvendo um carro e uma moto ocorreu por volta das 15h.O motociclista, que não teve a idade revelada, foi levado em estado grave à Santa Casa de Ouro Preto. Ele foi resgatado inconsciente e apresentava trauma facial, escoriações no rosto e fraturas nos membros superiores.O motorista do carro e os dois passageiros, incluindo a criança, tiveram apenas ferimentos leves, à princípio, sem lesões significativas. Eles também foram encaminhados ao hospital.As causas do acidente não foram divulgadas. Ainda de acordo com os bombeiros, um caminhão de incêndio foi necessário para prevenir a ocorrência de chamas.