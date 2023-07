Falso motoboy de grupo de golpistas é preso em Itajubá

Suspeito está preso na Delegacia de Itajubá (foto: Detran-MG)

Um golpe contra idosos, que vinha sendo aplicado em Itajubá, no Sul do estado, foi esclarecido pela Polícia Civil, com a prisão de um homem, de 21 anos.

No golpe, conhecido como “Golpe do Cartão”, o homem entrava em contato, por telefone, com potenciais vítimas, normalmente idosos, as quais são convencidas por uma falsa central telefônica de determinada instituição financeira de que tiveram seus cartões de crédito clonados, ocasião em que são solicitados alguns dados, dentre eles a senha.



Posteriormente, a vítima é orientada a entregar o cartão de crédito supostamente cancelado com as respectivas senhas ao suposto funcionário do banco ou até mesmo a um policial que supostamente vai até a residência buscar.



Um motoboy, que, na verdade, era um integrante de um grupo criminoso, ia até a casa e recolhia o cartão, passando a usá-lo. Com o cartão e a senha, os golpistas realizam diversas transações financeiras, causando grande prejuízo.

As investigações foram possíveis devido a uma denúncia feita por uma vítima, de 62 anos, que procurou a Delegacia da Polícia Civil. A partir dessas informações, os policiais passaram a fazer levantamentos, localizando o suspeito, que aplicava o golpe do motoboy.







No momento da prisão do suspeito, foram apreendidos R$ 330 em dinheiro, uma máquina de cartão, vários cartões bancários e um telefone celular.

Uma segunda vítima, de 69 anos, foi identificada e contou que recebeu uma suposta chamada telefônica do banco indicando que ele havia sido vítima de um golpe, e que deveria confirmar sua identidade com senha, além de entregar seu cartão eletrônico para um representante do banco que havia ido até sua casa. Nesse caso o prejuízo da vítima foi de R$ 1 mil.

O objetivo da Polícia Civil, agora, é descobrir os demais integrantes do grupo criminoso.