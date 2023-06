Alunos vão à Justiça contra faculdade que fechou as portas

432

Os alunos de radiologia saíram prejudicados, porque aulas do curso que eram presenciais, na faculdade nova, serão a distância (EAD), com o mesmo preço da mensalidade (foto: Reprodução/ Facebook)



A unidade da Uninassau em Belo Horizonte fechou as portas na quinta-feira passada (22/6) , e comunicou a decisão aos alunos e colaboradores da instituição em uma reunião, que aconteceu na sede da instituição, no antigo prédio da UniBH, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste. A universidade informou que firmou um acordo com a Estácio, para que os alunos fossem transferidos com as mesmas condições em que estudavam na Uninassau.





No acordo firmado entre a Uninassau e a Estácio, foi assegurado que os alunos seriam transferidos mantendo as mesmas condições, como bolsas de estudos e descontos. Mas os alunos de radiologia saíram prejudicados, porque o curso que era presencial, na faculdade nova será feito na modalidade a distância (EAD), com o mesmo preço da mensalidade.



Uma professora critica a decisão e destaca que, para os cursos voltados para a área da saúde, a prática é essencial e, com a nova dinâmica, a faculdade vai formar um “profissional deficitário”.

Tanto os alunos quanto os professores elogiam a estrutura que a Uninassau oferecia para o curso de radiologia. De acordo com um aluno do curso, a instituição contava com laboratórios e todos os equipamentos necessários, e com o fechamento, ele diz que os alunos terão “18 meses de curso jogados fora”.



Aqueles que não quiseram mudar para a Estácio procuram outra faculdade com a mesma estrutura e contam com o apoio da rede de professores. A Uninassau oferecia, em Belo Horizonte, os cursos de radiologia, direito, medicina veterinária, odontologia, psicologia e gastronomia. O mantenedor da faculdade é o grupo Ser Educacional.





O que diz a Uninassau

A Uninassau informou, em nota, que está suspendendo as operações do câmpus Belo Horizonte. "A decisão faz parte de um plano de realinhamento estratégico da unidade e não acarretará impacto acadêmico ou financeiro para os discentes já que, por meio de uma parceria firmada, os estudantes poderão optar por transferir o curso para o Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte, mantendo todos os benefícios financeiros que os mesmos já possuem."

A faculdade informa, ainda, que todos os docentes e colaboradores já foram comunicados da decisão. "Além disso, os estudantes estão sendo orientados sobre a transição de unidade e recebendo todo o suporte em caso de dúvidas. Reforçamos que o diálogo seguirá aberto para que não haja nenhum prejuízo no processo de formação dos estudantes."





"Por fim, a Uninassau ressalta o compromisso em oferecer um ensino de excelência e na contribuição para o desenvolvimento da educação no país e espera retornar o mais breve possível com um câmpus mais moderno e com novos projetos."