Ciclovias e faixas de ônibus avançam na Av. Augusto de Lima

Trecho com intervenções de trabalhadores tem cerca de 2,5km e fica entre a Avenida do Contorno e Rua Rio Grande do Sul, em ambos os sentidos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Iniciadas em abril, as obras para priorizar o transporte coletivo e ciclistas continuam na Avenida Augusto de Lima, no Centro de Belo Horizonte. Nesta terça-feira (27/6), operários da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) trabalhavam na implantação de uma ciclovia.





O trecho com intervenções de trabalhadores tem cerca de 2,5 km e fica entre a Avenida do Contorno e Rua Rio Grande do Sul, em ambos os sentidos. As alterações nessa região da cidade fazem parte do programa 'Centro de Todo Mundo', iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para revitalização do centro da capital mineira.













Faixa exclusiva de ônibus e ciclovia serão implantadas (foto: Divulgação/PBH) Além disso, a Avenida Augusto de Lima vai receber uma faixa exclusiva para ônibus, entre a Praça Raul Soares e a Avenida do Contorno, com o trecho de 1,2km. Confira na foto abaixo as mudanças que deverão ocorrer nessa região da cidade.





Leia também: Nova Avenida Afonso Pena? Proposta prevê faixas de ônibus e mais asfalto Ainda de acordo com a administração municipal, serão mais de 18km de rotas prioritárias para o transporte coletivo, com implantação de faixas exclusivas ou preferenciais. Até o momento, já foram completados dois trechos em avenidas da cidade.

A faixa exclusiva, em um trecho 2,6 km, na Avenida dos Andradas, entre o Viaduto da Floresta e a Alameda Ezequiel Dias, em ambos os sentidos, já foram implantadas. Também foram completadas as obras da faixa exclusiva na Avenida do Contorno, entre a Avenida Teresa Cristina e Viaduto da Floresta, no sentido Bairro/Centro, em um trecho de 2,7 km.





O projeto da PBH ainda prevê a implantação de faixas exclusivas em outros pontos da capital mineira. Esses trechos ainda estão em fase de projetos e até o momento, não há previsão de que essas obras se iniciem. Os trechos serão implementados são: