Meia tonelada de maconha que teria saído de Contagem é apreendida na BR-381

Automóvel e as drogas foram apreendidos. A polícia também recolheu um pen drive, um aparelho telefônico e uma base para recarga de rádio comunicador (foto: PMRv/Divulgação) Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária nesta sexta-feira (23/6) ao ser flagrado transportando cerca de 600 kg de maconha na BR-381, em Ipatinga. Os militares deram a ordem de parada na altura do KM 257 da rodovia assim que viram o veículo trafegando em alta velocidade.

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito já possui registro de prisão por tráfico de drogas. Além disso, o carro utilizado no transporte tinha, conforme as autoridades policiais, “evidências de adulteração”. Após checagem, a polícia concluiu que o automóvel havia sido clonado, havendo ainda queixa de furto no sistema da polícia.

O motorista foi encaminhado à presença da autoridade de polícia judiciária e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.



O motorista foi encaminhado à presença da autoridade de polícia judiciária e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.