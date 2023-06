Jovem mantida em cárcere foge, vai à escola e denuncia abuso sexual do pai

432

Segundo registro da Polícia Militar, o vice-diretor da instituição de ensino acionou a PM ao receber o pedido de ajuda da aluna (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/Arquivo - Imagem meramente ilustrativa ) Uma adolescente de 15 anos fugiu de casa, no bairro Liberdade, em Santa Luzia, na Grande BH, nesta terça-feira (20/6), e foi até uma escola da rede estadual de ensino onde estuda para denunciar que ela e o irmão, de 17, estavam sendo mantidos em cárcere privado desde abril deste ano. A jovem relatou que o próprio pai, desde então, estaria abusando sexualmente dela. O homem acabou preso, e a mãe foi detida e encaminhada à delegacia para esclarecimentos.

A estudante conta que a mãe retirou os dois jovens do colégio contra a vontade deles. A versão foi confirmada pelo garoto, que alegou não saber dos abusos relatados pela irmã, supostamente vítima de atos libidinosos do pai.

Logo, a Polícia Militar foi até a casa dos estudantes, quando foram recebidos pela mãe, que, segundo a PM, não ofereceu qualquer tipo de resistência e permitiu a entrada dos militares no imóvel.

Na residência, os militares localizaram e apreenderam uma arma de fogo e 12 munições que pertencem ao pai. Ele, que não estava no local no momento da abordagem policial, foi preso na cidade de Barbacena com apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar.