O veículo foi totalmente consumido pelas chamas, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

De acordo com a BHTrans, a via foi liberada por volta das 20h17. No momento, o trânsito na avenida flui sem impedimentos. No entanto, os bombeiros ainda realizam o rescaldo do incêndio.