Casal de despachantes é preso suspeito de cobrar propina em Ituiutaba

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda (19). A dupla cobrou R$ 220 da vítima e o valor seria repassado para um vistoriador da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) no município responsável pelo procedimento.

A própria vítima denunciou o fato aos policiais. Ele alegou que os despachantes estavam ligando e mandando mensagens no seu celular insistentemente para cobrar a quantia da suposta propina, sob argumento de que as condições dos pneus da moto estavam em desacordo com as normas, bem como o carro com vidros e lacre de placa fora do padrão, e que os veículos teriam sido aprovados mediante acordo de pagamento.