Homem é suspeito de torturar e matar vizinho de quarto em uma pensão

A vítima ameaçou denunciar o vizinho por envolvimento no tráfico de drogas.

“O suspeito, que residia em um quarto vizinho ao da vítima em uma pensão, alegou que o crime foi motivado por uma suposta ameaça feita pela vítima de denunciá-lo por envolvimento no tráfico de drogas. Ele confessou ter agredido e amarrado a vítima com um cadarço de tênis, jogando-a do terraço e arrastando-a até um matagal próximo, onde a estrangulou utilizando um cinto”, explicou a delegada Cláudia Cipullo, que comanda as investigações.

O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (15/6), após um morador sentir um cheiro forte vindo de um dos quartos.



A vítima foi reconhecida pelo pai. O homem de 20 anos foi levado para a delegacia de Iguatama.