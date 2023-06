Criança passa mal em estrada mineira e morre

Na sexta-feira, ela havia sido atendida em uma Unidade Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A criança tinha histórico de paralisia cerebral. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada pela Polícia Militar, depois que a mãe da vítima parou no posto de apoio pedindo socorro.

A criança já estava desacordada, mas os militares iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar para tentar reanimá-la. Com a chegada do SAMU e dos bombeiros, as equipes assumiram a intervenção com as massagens cardiopulmonares e uso do desfibrilador (DEA). A criança foi então entubada.