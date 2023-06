Homem é executado em via pública em Minas; veja o vídeo

432

Um homem, de 21 anos, foi executado a tiros na noite desse domingo (11/6) em uma rua do bairro Centenário, em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce.

Câmeras do olho vivo do município flagraram o crime. No vídeo, é possível ver que três indivíduos em duas motos participaram do homicídio. Inicialmente, o primeiro motociclista passa, vê a vítima e sinaliza para os outros dois suspeitos, que estão em outra moto.

O garupa, então, saca uma arma e atira na cabeça da vítima. Logo depois, o motociclista também tira um revólver da cintura e atira contra o homem, que já está caído ao solo.

A vítima foi encontrada já sem vida e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Populares indicaram à polícia a direção em que os suspeitos seguiram depois do crime e viaturas iniciaram o rastreamento na região. Testemunhas também afirmaram que o homem que apontou para a vítima é morador da comunidade rural da cidade.



(foto: Reprodução)

Depois de cerco e bloqueio, a PM localizou dois motociclistas parados em uma rua conversando e, com a chegada da viatura, um deles fugiu e o outro perdeu o controle do veículo.

O homem tentou fugir e chegou a bater o celular em um poste diversas vezes para quebrar o aparelho, mas foi cercado e detido pelos policiais. O suspeito usava roupas semelhantes às do homem que apontou para a vítima minutos antes do crime.

Dando continuidade às buscas na região, a polícia localizou três homens em uma casa da região. Com a chegada da viatura, dois suspeitos fugiram em direção a mata e um outro tentou se esconder na parte de dentro do imóvel.

O homem foi detido e identificado. Ele é conhecido na região devido ao tráfico de drogas e é temido na comunidade rural por intimidar e ameaçar os moradores.

No local, a polícia localizou uma arma carregada com sete munições. Minutos depois, o dono da casa, que fugiu em direção a mata, voltou e conversou com a polícia.

Na versão dele, os dois homens ofereceram R$ 100 para dormirem na casa, mas disse que não tinha conhecimento de nada que eles haviam feito. Ele ainda informou que os dois esconderam uma moto de cor preta nos fundos do imóvel.

Buscas foram feitas na mata próxima à residência, mas o quarto homem não foi localizado.

Os dois homens suspeitos de envolvimento no assassinado e o dono da casa foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.