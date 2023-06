Corpo de empresário mineiro segue nesta segunda (12/6) para BH

432

Corpo do empresário mineiro, que estava desaparecido desde o dia 2 de junho, no Rio Grande do Sul, foi encontrado na manhã de ontem (11/6) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O corpo do empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, foi liberado na manhã desta segunda-feira (12/6) pelo Instituto Médico Legal (IML) de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O vendedor de carros, que estava desaparecido desde o último dia 2 de junho, foi até a cidade gaúcha para tratar questões de trabalho com um sócio.O traslado do corpo para Belo Horizonte foi iniciado nesta manhã. O enterro está previsto para acontecer nesta terça-feira (12/6). A informação foi confirmada por um amigo da família. Ainda não há informações sobre o local do enterro. corpo do empresário foi encontrado na manhã desse domingo , após nove dias de buscas. Ele foi localizado em uma área de mata na cidade de Santo Antônio da Patrulha, onde o sócio da vítima morava. É tamém o mesmo local citado por ele em áudio enviado à namorada.Samuel foi até Novo Hamburgo a trabalho. Ele iria comprar 44 veículos da concessionária de um sócio, mas, ao chegar ao local, não encontrou os carros . Em mensagem enviada a familiares, ele relatou que iria até a cidade onde seu corpo foi encontrado para ver os veículos, que estariam em um galpão localizado na cidade.