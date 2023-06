Ponto de vacinação contra a gripe é aberto no campus da PUC Minas, em BH

Campanha de vacinação contra a gripe em BH acontece até o dia 31 de julho (foto: Adão de Souza / PBH / Divulgação)

Mais um ponto de vacinação contra a gripe foi aberto em Belo Horizonte. A nova unidade fica na unidade da Pontifícia Universidade Católica do bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste. As vacinas são aplicadas de segunda-feira a sexta-feira, na sala 113, do Prédio 14. A entrada do campus mais próxima fica na avenida Dom José Gaspar, 500, acesso 3.