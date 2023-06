Corpo é encontrado com vários ferimentos em chiqueiro

432

Romildo Joaquim da Silva, era conhecido como Candinho (foto: Redes Sociais/Divulgação) O corpo de um homem, identificado como Romildo Joaquim da Silva, de 65 anos, foi encontrado na madrugada dessa segunda-feira (5/6) dentro de um chiqueiro, localizado em uma chácara de Frutal, no Triângulo Mineiro, mais precisamente no distrito de Aparecida de Minas.

De acordo com informações da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foram identificadas na residência da chácara algumas manchas de sangue em paredes e no piso. Além disso, havia no local objetos quebrados e espalhados, supostas evidências de que teria ocorrido luta corporal.

Também consta no registro da PM que a bomba d'água que abastece a propriedade não foi encontrada pelos familiares da vítima.

O corpo foi localizado em meio a porcos com laceração na cabeça e face (acima do supercílio) e região do tórax. Ainda conforme o registro policial, possivelmente os animais suínos teriam comido parte do rosto e tórax da vítima, que estava com a barriga voltada para cima.