Brincadeiras de arrepiar no Museu dos Brinquedos

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



O Museu dos Brinquedos já faz parte do imaginário de crianças e adultos de Belo Horizonte. Com aproximadamente 5.000 peças, o acervo do museu, composto por brinquedos do período que compreende o início do século XX até os dias atuais, começou a partir da coleção de Luiza de Azevedo Meyer, conhecida na família como Vovó Luiza.



Entre 1986 e 1999, Vovó Luiza fazia exposições itinerantes. Mas, em 2006, os itens receberam um lar fixo, na antiga loja de brinquedos da família na Avenida Afonso Pena, 2.564. A casa foi tombada em outubro daquele ano, se tornando, então, patrimônio histórico de Belo Horizonte.

Lá podem ser vistos de bonecas a carrinhos, passando por móveis, louças, autoramas, velocípedes, pelúcias, cavalos de pau, fantoches, robôs, brinquedos musicais, livros infanto-juvenis, lanternas mágicas, entre outros. Atualmente, estão em exposição aproximadamente 800 exemplares dos mais diversos países.

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



Na semana do Dia da Criança, 150 pessoas, em média, passam pelo local diariamente. Para marcar a data, o museu prepara programações especiais. No ano passado, foi explorada a brincadeira de faz de conta, com temas de restaurantes, cientistas e TV. Neste ano, até sábado, a casa estará enfeitada por teias de aranha, abóboras, caldeirões e morcegos, já que a inspiração desta vez será o Halloween, ou Dia das Bruxas, como é conhecido no Brasil.

Os visitantes serão convidados pela marionete animada da Vovó Luiza a procurar brinquedos horripilantes escondidos na coleção, farão uma slime de ectoplasma e experiências no caldeirão da bruxa, além de ouvirem histórias de terror.





O ingresso custa R$ 30 a entrada inteira e R$ 15, a meia. O museu funciona das 10h às 12h30 e das 14h às 17h.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice