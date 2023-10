Momento de oração em meio às compras

432

(foto: FOTOS: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

Quem passa apressado pelo 1º piso do Shopping Del Rey, na Pampulha, pode não perceber, mas no caminho para os banheiros existe uma capela em homenagem a São Judas Tadeu, o padroeiro dos aflitos e das causas impossíveis. O local existe desde a inauguração do empreendimento, em 28 de outubro de 1991, dia do santo.

A ideia de criar a capela foi do proprietário do shopping na época e um dos sócios até hoje, o empresário Arthur Sendas. Ele é devoto de São Judas Tadeu e incluiu no projeto original a construção de uma pequena capela, que tem capacidade para 20 pessoas.

Anualmente, entre as celebrações de aniversário do shopping, há uma missa especial em homenagem ao santo, celebrada pela paróquia Santa Clara de Piedade, localizada no Bairro Caiçaras. A capela é gerida pela mesma paróquia, atuante na região, e está aberta de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, com missas ou momentos de oração sempre às sexta-feira, às 18h30, e todo dia 28, às 15h.

O espaço desperta a curiosidade dos frequentadores mais atentos por ser algo inusitado para um local de compras. Mas há também quem frequente periodicamente as celebrações e outras pessoas que, ao passar pela capela, acabam entrando para conhecer ou fazer sua oração.