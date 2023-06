BH: Homem morre atropelado por caminhão no Anel Rodoviário

432

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais esteve presente no local (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Por volta das 10h50 desta terça-feira (6/6) um homem de cerca de 40 anos foi atropelado por um caminhão no Anel Rodoviário próximo ao bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo próprio motorista do caminhão e foi ao local.

A vítima estava inconsciente e com sangramento na cabeça. O homem faleceu ainda no local do acidente.