Cinco foragidos da Justiça capturados em rodovias de Minas

A captura de foragidos da Justiça está em as maiores ocorrências nas terras mineiras (foto: PMRv)

Em 24 horas, nada menos que cinco foragidos da Justiça foram flagrados e presos em blitz e fiscalizações feitas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), nas estradas que cortam Minas Gerais, estado que tem a maior malha viária do país.



No quilômetro 461 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do Bairro São Paulo, ao pararem um homem de 32 anos, L. B.., os policiais desconfiaram de sua documentação e, ao verificarem, descobriram que era falsa.

Os patrulheiros descobriram que havia um mandado de prisão, expedido pela comarca de Carlos Chagas, por condenação de diversos furtos, contra o mesmo. O homem tentou ludibriar os militares, mas estes, usando os sistemas de informações, chegaram na real identidade do fugitivo.

Ladrão de veículos

No quilômetro 580 da MGC 135, em Curvelo, ao atender um acidente, com vítima de ferimento leve, patrulheiros descobriram que W. G. P., de 44 anos, que sofreu uma queda de motocicleta, uma Honda/CG 125, era procurado por roubo de veículos.

O motociclista, que não possui CNH, demonstrava sintomas de embriaguez. Além disso, foi encontrado uma pedra pequena de crack com ele. O motociclista foi levado ao Hospital Imaculada de Curvelo e, após atendimento médico e ao realizar o teste do Etilômetro, este acusou 0,71 mg/l, sendo dada voz de prisão em flagrante ao autor. Ele foi encaminhado a Delegacia de Plantão de Curvelo.

Fuga frustrada

No quilômetro 179 da BR-352, em Patos de Minas, durante uma blitz, foi dada ordem de parada a um Fiat/Strada, que estava em alta velocidade. O motorista deu mostras de que iria parar, no entanto, arrancou em alta velocidade e se dirigiu para a cidade.

Ele foi perseguido e alcançado, numa casa, na Bairro Gramado. Foi identificado como sendo P.H.S., de 30 anos, que confessou ser foragido da Justiça. Ele foi preso e levado para a delegacia local. P.H.S. era procurado pela Justiça de Patos de Minas, condenado por tráfico de drogas.

Pensão alimentícia

Ao abordarem um Fiat Palio Adventure, placa GTM0E72, no quilômetro 309 da MGC 120, em Guanhães, os patrulheiros solicitaram a documentação do motorista, G. A. F., de 48 anos. Foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o mesmo, expedido em 14 de dezembro de 2022, pela Primeira Vara de Família da Comarca de Divinópolis. Ele é procurado pelo não pagamento de pensão. Foi dada voz de prisão e o homem foi levado para a Delegacia de Guanhães.

Vários crimes

No quilômetro 59 da BR-352, em Coromandel, durante patrulhamento ostensivo, patrulheiros abordaram o Fiat Uno Mille, dirigido por C. A. R., de 41 anos. Ao ter seu nome pesquisado, descobriu-se que haviam três mandados de prisão contra o mesmo, um por embriaguez ao volante, um por crime contra criança, e outro por furto. Além disso, o homem não é habilitado. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Patrocínio.