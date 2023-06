Peixes de hábitos noturnos 'recebem' visitas no aquário do Zoológico de BH

432

Visita guiada passou pelos 22 tanques que compõem o aquário (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Filas extensas e olhares encantados de crianças e adultos marcaram a visitação noturna ao Aquário da Bacia do Rio São Francisco, no Zoológico de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/6). A ação, que aconteceu das 19h às 22h, integra o projeto “Uma Noite no Aquário”, idealizado pelo Executivo municipal.

Atração mostrou os bastidores e os cuidados dedicados aos mais de três mil peixes no local (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A atração conhecida como “O outro lado do aquário”, que mostrou os bastidores e os cuidados dedicados aos mais de três mil peixes no local. Nesse sentido, o grande destaque ficou a cargo das espécies noturnas, como é o caso do surubim, um dos maiores peixes de água doce do Brasil.

Iniciativa foi idealizada pelo Executivo municipal (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Para além do entretenimento, a equipe do Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) realizou um bate-papo didático com as crianças e as famílias sobre os peixes de água doce, os impactos da ação humana e as formas de contribuir para a conservação.