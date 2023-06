BH: Postos abrem para vacinação contra gripe e COVID neste sábado (3/6)

432

Centro de saúde dos bairros Barreiro de Cima, São Paulo, São Cristóvão e Rio Branco estarão abertas (foto: Adão de Souza / PBH / Divulgação) Quatro centros de saúde de Belo Horizonte vão funcionar neste sábado (3/6). As unidades irão fazer atendimento de crianças e adultos, preferencialmente com sintomas de dengue, chikungunya ou doenças respiratórias, e vacinação contra a gripe e COVID-19.

As unidades que estarão abertas são as dos bairros: Barreiro de Cima, São Paulo, São Cristóvão e Rio Branco. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.





As crianças, que podem se vacinar neste sábado contra a gripe, devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento e cartão de vacina.

A Prefeitura de Belo Horizonte ressalta que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, as vacinas contra a COVID-19 e gripe. E, caso a pessoa já tenha recebido qualquer uma delas em algum dia anterior a este sábado, não existe a necessidade de aguardar um intervalo de tempo para receber as demais.





Números da dengue

Até esta sexta-feira, 5.803 casos de dengue foram confirmados em Belo Horizonte. Outras 14.987 possíveis contaminações estão sendo investigadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Três óbitos em decorrência da doença já foram registrados.





Em relação a Chikungunya, 3.086 casos foram confirmados e outros 1.408 ainda dependem dos resultados laboratoriais. Até o momento não há nenhuma morte. Além disso, 37 pessoas se contaminaram com a Zika.





Confira os endereços dos Centros de Saúde que vão funcionar neste sábado (3/6):

Centro de Saúde Barreiro de Cima: praça Modestino Sales Barbosa, 100, Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde São Cristóvão: rua Itapecerica, 555, Lagoinha

Centro de Saúde São Paulo: rua Aiuruoca, 455, São Paulo

Centro de Saúde Rio Branco: rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco