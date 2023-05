Feira da Afonso Pena altera disposição das barracas; confira o que mudou

432

Barracas vão ter 1,80m de espaçamento entre elas para melhor comodidade dos frenquentadores (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades, conhecida como Feira Hippie, ganhou um layout novo com maior distribuição das barracas. No último domingo (29/5), a feira da Afonso Pena já estava com a nova organização.

A mudança foi feita após uma consulta pública aos feirantes pela Prefeitura de BH. Agora, a feira é dividida em 16 setores e as barracas estão agrupadas em duplas. Entre uma dupla e outra, há o espaçamento de 1,80m e de 2m, em caso de barracas de alimentação.

O cruzamento da Afonso Pena com a Carandaí ganhou novo setor de alimentação. Também houve ajustes no setor na Avenida Álvares Cabral, com a alocação de parte das barracas no eixo da Avenida Afonso Pena.

A disposição das que estava em vigor desde 2020 foi implantada em caráter temporário durante o período de emergência em Saúde Pública devido à pandemia por COVID-19, prevendo atender às exigências sanitárias. O layout foi submetido a um processo amplo de avaliação durante o ano de 2022, para identificar problemas e potencialidades que pudessem ser melhorados e considerados no novo layout.

Histórico da feira

Idealizada por um grupo de artistas mineiros e críticos de arte, a feira surgiu na Praça da Liberdade, em 1969. Artistas plás­ti­cos e arte­sãos de diver­sas espe­ci­a­li­da­des ali se reu­niam, expu­nham e ven­diam os tra­ba­lhos.

Em 1973, foi reco­nhe­cida e ofi­ci­a­li­zada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Em 1991, a Feira Hippie e outras fei­ras de arte­sa­nato espa­lha­das pela cidade foram reu­ni­das e trans­fe­ri­das para a avenida Afonso Pena, no Cen­tro da capital, dando ori­gem à maior feira de arte­sa­nato a céu aberto da América Latina.

Atualmente, a feira conta com 1.600 expositores que recebem cerca de 60 mil visitantes por domingo, das 8h até as 14h.