Campanha de vacinação contra gripe é ampliada até fim de julho em Minas

A campanha foi iniciada em abril, com previsão de durar até o final de maio. Com a ampliação, a vacinação se estende até 31 de julho. (foto: Instituto Butantan / Divulgação)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) anunciou nesta terça-feira (30/5) a prorrogação da Campanha de Vacinação contra Influenza, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Agora, a população com mais de seis meses de idade poderá se imunizar gratuitamente até o dia 31 de julho. As doses da vacina estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do Estado.