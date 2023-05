PBH enviará plano de uso do Aeroporto Carlos Prates a Brasília nesta semana

432

Aeroporto está desativado e prefeitura articula obras no terreno junto ao governo federal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou que o projeto de utilização da área do Aeroporto Carlos Prates, será enviado ao governo federal até esta quarta-feira (31/5). Em entrevista nesta terça-feira (31/5), ele reiterou a intenção da prefeitura da capital em aproveitar o terreno na Região Noroeste da cidade para a construção de um parque, moradias populares e equipamentos públicos.









“Hoje ou amanhã vamos a Brasília entregar o projeto. A grande maioria da população, nas diversas pesquisas que fizemos, foi absolutamente a favor. Estamos construindo um novo bairro, com moradias populares, com um parque para ampliar a área de lazer das pessoas, com equipamentos públicos, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), posto de saúde, escolas para as crianças. Quem é que pode ser contra uma UPA perto de casa?”, disse o prefeito.





Ainda na entrevista, o prefeito afirmou que as obras na área do aeroporto serão acompanhadas de intervenções viárias e destacou que o projeto ainda deve demorar a sair do papel e tomar forma na região do Carlos Prates.









“Claro que nós vamos ter que fazer uma série de obras de mobilidade para melhorar o fluxo de trânsito. O projeto é grande, amplo, não é algo que começa hoje e termina amanhã, vai durar quatro, cinco, seis anos. Estamos apresentando o projeto e o governo federal, já pela primeira colocação que fizemos aprovou agora estamos mandando um projeto mais estruturado e vamos buscar os recursos para fazer o ‘Minha Casa, Minha Vida’, para fazer parques, equipamento público, área comercial, para as pessoas se divertirem, para as crianças, os adultos e os idosos”, completou Fuad.