Carro avança sinal e bate em van escolar com cinco crianças

432

A van escolar tombou após ser atingida na lateral por um Celta (foto: Corpo de Bombeiros de Uberaba/Divulgação)

Uma van escolar, que transportava cinco crianças, além do motorista e uma mulher, tombou na manhã desta quinta-feira (25/5) na Avenida Guilherme Capucci, no Bairro Cidade Nova. O acidente ocorreu após um Chevrolet Celta avançar o sinal de pare da Rua Paulo Lemos, que cruza a avenida.Segundo informações divulgadas pela Guarda Municipal de Uberaba (GMU), uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista do carro desrespeitou a sinalização de pare da Rua Paulo Lemos.Logo em seguida, o veículo colidiu contra a lateral esquerda da parte traseira da van, que derrapou e tombou. O carro, por sua vez, após colidir com a van, atingiu o muro de uma igreja.De acordo com o Corpo de Bombeiros de Uberaba (CBMU), o motorista do veículo de passeio, que supostamente faz uso de medicamentos controlados, e a mulher sofreram escoriações leves.Ambos foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Por outro lado, conforme o CBMU de Uberaba, as crianças, que estavam utilizando cintos de segurança, não sofreram ferimentos.