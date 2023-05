Homem que vendia passagem de ônibus irregular é preso no Centro de BH

Mais de 100 cartões de passagem foram apreendidos durante operação (foto: GCMBH/Divulgação)

Um homem foi preso enquanto tentava vender cartões de gratuidade de ônibus, no Centro de Belo Horizonte, no fim de tarde desta quarta-feira (24/5). Junto com ele, os agentes da Guarda Municipal da capital apreenderam 136 cartões.