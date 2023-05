Mulher morre atropelada por ônibus do Move em BH

432

Nota da PBH

"A Prefeitura de Belo Horizonte lamenta profundamente o atropelamento e morte da pedestre e esclarece que as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia. O veículo da linha 68 do MOVE estava com a autorização de tráfego regularizada.





Em função do acidente, a estação São Francisco precisou ser fechada no sentido bairro. Usuários foram orientados a embarcar no sentido Centro, descer na Estação Cachoeirinha e embarcar no sentido bairro. A via já foi totalmente liberada."