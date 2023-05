Idoso sai de casa para vender alimentos e está desaparecido há 4 dias

Donizete Giffoni está desaparecido desde o dia 18 de maio (foto: Reprodução/Facebook)

Um idoso de 67 anos, que saiu de casa, no distrito de Tapuirama para vender alimentos em Uberlândia, está desaparecido há 4 dias, segundo o Corpo de Bombeiros, que realiza buscas.

No dia 18 de maio, Donizete Giffoni disse aos familiares e vizinhos que iria para a cidade vender legumes e queijos, informou o boletim de ocorrências. Ele saiu por volta das 10h, vestindo uma camiseta azul-clara, boné, calça jeans e botinas.





Jacaré cai em centro de captação de água e é resgatado por bombeiros Após horas sem retornar para a casa, a filha de Donizete registrou a ocorrência do desaparecimento. O Corpo de Bombeiro iniciou as buscas no domingo (21), com o apoio de cães e drones.

Os trabalhos acontecem nas áreas de plantação de milho, seringal e mata ciliar do Rio Uberabinha.

Conforme os bombeiros, um vizinho teria encontrado o carro do idoso, com os pertences, abandonado na estrada, às 16h no dia 18.

O trabalho de buscas continua e a Polícia Civil instaurou um procedimento investigativo para apurar a ocorrência de um possível crime.