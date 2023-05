Carro a gás derruba poste e fecha Via Expressa, em Contagem

432

Toyota Etios sedan branco, que é movido a gás, ficou atravessado na pista com o poste sobre ele (foto: CBMMG)

Um carro a gás bateu em um poste de energia, que acabou caindo em cima do veículo, na madrugada desta terça-feira (23/5), na Via Expressa, altura do bairro Tropical, em Contagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado devido ao cheiro de gás e risco de explosão. Os militares isolaram o local até a chegada da equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Em nota, a empresa informou que dois postes foram danificados no acidente e serão substituídos. São cerca de 20 clientes desligados até o reparo. A previsão é de conclusão do serviço e restabelecimento dos clientes ao longo do dia.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) informou que o trânsito fluiu em ambos os sentidos pelas marginais da via. Por volta das 8h, a via foi liberada.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e ainda não se sabe a dinâmica do acidente.