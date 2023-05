Batida entre dois ônibus deixa 17 feridos na Avenida Pedro I

432

17 pessoas ficara feridas em um acidente entre dois ônibus do Move Metropolitano (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um acidente entre dois ônibus do Move Metropolitano deixou pessoas feridas na manhã desta terça-feira (23/5), na Avenida Dom Pedro I, altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 17 passageiros precisaram de atendimento, sendo que uma em estado grave. Três vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelos militares.

O motorista de um dos coletivos, que ficou preso entre a coluna do ônibus, chegou a ficar inconsciente após o impacto.

Os passageiros foram encaminhados para o Hospital Odilon Behrens e para o Hospital Risoleta Neves.

Além do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), equipes da BHTrans e da Polícia Militar estão no local.

Mais um acidente

Na semana passada, outro acidente entre dois ônibus do Move deixou ao menos seis pessoas feridas e interditou o Complexo da Lagoinha, na Região Central de BH. O acidente foi no viaduto A, que dá acesso à Avenida Oiapoque.

Três mulheres, de 34, 36 e 70 anos, foram levadas para o Hospital João XXIII. Duas mulheres, de 28 e 41 anos, foram encaminhadas para o Hospital Odilon Behrens. Um homem, de 47 anos, foi atendido na UPA Centro-Sul. O estado de saúde dos passageiros não foi divulgado.

Na Avenida das Américas, em Betim, um ônibus bateu na traseira de um caminhão e deixou sete pessoas feridas. A batida foi na altura do número 810 da avenida. O ônibus, que faz o trajeto Santo Afonso/Marimbá/Estação Eldorado, estava na primeira viagem do dia quando bateu na traseira do caminhão e ficou com a parte da frente destruída.

Quatro passageiros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e três foram atendidos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.