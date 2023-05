Acidente entre ônibus deixa feridos e fecha faixa no Centro de BH

432

Um acidente entre um Move metropolitano, da linha 501, que faz o trajeto Morro Alto/Centro de Belo Horizonte, e um Move da linha 50, que faz Estação Pampulha/Centro, deixou ao menos seis pessoas feridas e interditou o Complexo da Lagoinha, na Região Central de BH, na manhã desta sexta-feira (19/5).

Um acidente entre um Move metropolitano, da linha 501, que faz o trajeto Morro Alto/Centro de Belo Horizonte, e um Move da linha 50, que faz Estação Pampulha/Centro, deixou ao menos seis pessoas feridas e interditou o Complexo da Lagoinha na manhã desta sexta-feira (19/5) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press )

O acidente foi no viaduto A, que dá acesso à Avenida Oiapoque. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados.

De acordo com o motorista do Move linha 50, o trânsito estava parado no viaduto. Ele andou alguns metros e sentiu o impacto na traseira do veículo.

Seis pessoas precisaram de atendimento médico. Três mulheres, de 34, 36 e 70 anos, foram levadas para o Hospital João XXIII. Duas mulheres, de 28 e 41 anos, foram encaminhadas para o Hospital Odilon Behrens. Um homem, de 47 anos, foi atendido na UPA Centro-Sul. O estado de saúde dos passageiros não foi divulgado.

Motorista do Move Metropolitano ficou presa às ferragens e foi retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

A motorista do Move Metropolitano chegou a ficar presa às ferragens e foi retirada pelos bombeiros.

O viaduto ficou completamente fechado para atendimento às vítimas. Pouco depois, uma faixa da via foi liberada para o tráfego.

A BHTrans está no local e acompanha a ocorrência. A perícia foi acionada.