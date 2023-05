BHTrans recolhe ônibus sem condições de circulação, no Barreiro

432

BHTrans e Guarda Municipal de Belo Horizonte realizaram, na manhã desta segunda-feira (22/5), operação conjunta nas proximidades da Estação Barreiro, localizada na regional de mesmo nome, na capital mineira, para fiscalização das condições de veículos coletivos municipais. As ações foram realizadas na Rua Boaventura Costa, na lateral da estação.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), quatro coletivos foram autuados com base no Código de Trânsito Brasileiro por estarem com os pneus desgastados ou lisos, os clássicos “pneus carecas”. Os veículos foram removidos para o pátio do Detran/MG.





A BHTrans explicou que as empresas devem, a partir de agora, tirar os ônibus do pátio, resolver os problemas apontados , fazer nova vistoria para, assim, inserir novamente os coletivos no sistema. O órgão afirmou, ainda, que o impedimento dos veículos de circular não pode impactar na população. Isso significa que outros automóveis, em condições de trafegar, devem ser disponibilizados para que os horários do transporte público sejam cumpridos normalmente.

O órgão explicou que essas operações são rotineiras e acontecem periodicamente em diversos pontos da capital mineira.

Congelamento de tarifas





De acordo com o SetraBH, o período sem reajuste de tarifas prejudica a atuação das empresas. “Mesmo com a tarifa congelada desde 2018 — indo contra determinação expressa do contrato de concessão — as empresas vêm buscando garantir o serviço público à população, mesmo não sendo remuneradas adequadamente”.





Questionado sobre o reajuste da passagem, que ficou 25% mais cara a partir de abril, passando de R$ 4,50 para R$ 6 , o SetraBH afirmou que o fato do aumento ter entrado em vigor a menos de um mês, após anos sem aumento , ainda não gerou receita suficiente para equilibrar o sistema que, de acordo com o órgão, “ ainda está em colapso”.





Para o SetraBH, é imprescindível equilibrar financeiramente o transporte público de Belo Horizonte, para que melhorias possam ser realizadas nas estruturas que compõe o sistema. “O reequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público municipal é essencial para que diversas ações de melhoria dos serviços sejam implementadas, possibilitando a recuperação da demanda e retomada dos investimentos na renovação da frota ”.